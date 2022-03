Cinque arresti e 17 denunce nei primi due mesi dell’anno, oltre a dieci interventi per uso o spaccio di droga, tre ordini di allontanamento e un Daspo urbano. E’ il bilancio delle attività degli agenti della polizia locale di Como, impegnati in un progetto che prevede controlli mirati nella zona delle stazioni e dei Giardini a lago.

Tre le persone denunciate per detenzione di droga ai fini di spaccio e sette quelle segnalate per uso personale. Sette anche le contestazioni di ubriachezza molesta. Tra i comportamenti denunciati dagli agenti imbrattamento, danneggiamento, invasione di edifici pubblici o privati, falsa attestazione a pubblico ufficiale, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Accertato anche un caso di violenza di genere, il cosiddetto codice rosso.

Arresti

Cinque gli arresti nei primi due mesi dell’anno, 2 per furto aggravato, lesione aggravata e resistenza a pubblico ufficiale, uno per furto aggravato, due per resistenza. Glia genti della locale sono intervenuti anche per due tentate truffe dell’esame della patente alla motorizzazione di Como.

Controlli stradali

Controlli anche per il rispetto del Codice della Strada. Sono state 46 le sanzioni per eccesso di velocità accertate con il telelaser e 73 le multe per altre violazioni. Ritirate 27 patenti di guida. Rilevati in due mesi 68 incidenti, 43 con feriti.

Norme Covid

Per le norme Covid, da registrare 3 multe a persone senza green pass, 27 sanzioni nelle attività commerciali e 8 chiusure temporanee.