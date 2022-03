Piano Lombardia. Il completamento della pista ciclopedonale “green way pedemontana” e della variante di Fino Mornasco. E poi, la nuova strada di collegamento fra le zone industriali di Locate Varesino (CO) e Tradate e il recupero della mobilità dolce. Questi, solo alcuni dei progetti previsti per il territorio Comasco e inseriti nel nuovo Piano Lombardia. La Regione ha stanziato infatti altri 128 milioni di euro per la realizzazione di 116 infrastrutture necessarie ai territori. 4,3 milioni di euro sono destinati a 8 nuovi interventi nella provincia di Como.

La Giunta regionale ha approvato una maxi delibera per finanziare nuove opere nell’ambito del programma di investimenti voluto dal presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana. “Si tratta – spiega il governatore – di uno sforzo supplementare che si aggiunge ai fondi già messi in campo col Piano Lombardia dall’agosto del 2020. Siamo concretamente accanto ai territori, finanziando opere che altrimenti sarebbero rimaste solo sulla carta. Risorse significative che favoriscono lo sviluppo e la ripresa della Lombardia. I finanziamenti regionali sbloccano cantieri, attivano un processo virtuoso per l’economia locale. E soprattutto incidono sulla qualità della vita dei lombardi, rendendo per esempio la mobilità più efficiente e sicura” conclude Fontana. Gli interventi complessivi (e quindi oltre agli 8 nuovi previsti) in provincia di Como sono 41 per un valore di quasi 234 milioni.

