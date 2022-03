Como-Spal al Sinigaglia. La gara è valida per la 28esima giornata di serie B. Il risultato parziale è di 1-0 per la Spal. La rete è stata segnata da Luca Vido al 31′ al termine di una azione nell’area degli azzurri, con i difensori del Como che non sono riusciti a contrastare efficacemente i fraseggi dei giocatori ferraresi.

Nella formazione iniziale Giacomo Gattuso, tecnico dei lariani, ha schierato Davide Facchin in porta, Matteo Solini, Davide Bertoncini, Luca Vignali e Nicholas Ioannou in difesa, Alessandro Bellemo e Tommaso Arrigoni a centrocampo, Amato Ciciretti e Alex Blanco a spingere sulle fasce, Ettore Gliozzi e Antonino La Gumina in attacco. Nella Spal, allenata da Roberto Venturato, Giuseppe “Pepito” Rossi è in panchina. Arbitra Matteo Gariglio della sezione di Pinerolo.

Le altre gare iniziate alle 14

In contemporanea a Como-Spal si giocano Cittadella-Monza (parziale 0-1), Parma-Reggina (1-0) e Pordenone-Pisa (0-1).

Como-Spal, le assenze

Nel Como non c’è Vittorio Parigini, squalificato per un turno dopo l’espulsione proprio nella partita di Alessandria. Assente l’attaccante Alberto Cerri, che ne avrà ancora per un paio di settimane. Problemi ad un menisco per Filippo Scaglia, che dovrà essere operato: si parla di un mese di stop. Non recuperano Marco Varnier e Massimiliano Gatto. Il portiere Stefano Gori dovrebbe ritornare per il successivo impegno a Lignano Sabbiadoro a Pordenone.

La presentazione

Rileggi e ascolta di nuovo le parole di mister Giacomo Gattuso rilasciate durante la conferenza stampa. Como-Spal domani alle 14 allo stadio Sinigaglia

La situazione alla vigilia

La classifica di serie B. Lecce 52 punti, Brescia 51, Cremonese 50, Pisa 49, Benevento 47, Monza 45, Frosinone 44, Cittadella e Ascoli 42, Perugia 41, Reggina 38, Como 36, Ternana 34, Parma 33, Spal 28, Alessandria 24, Cosenza 23, Vicenza 18, Crotone 15, Pordenone 18

Le gare del weekend. Sabato 5 marzo ore 14: Como-Spal, Cittadella-Monza, Parma-Reggina, Pordenone-Pisa. Ore 16.15 Cremonese-Brescia. Domenica 6 marzo ore 15.30: Ascoli-Frosinone, Crotone-Alessandria, Perugia-Lecce, Vicenza-Ternana.

Rinviata Cosenza-Benevento a causa dell’alto numero di casi di Covid nella formazione campana.

Una azione del cipriota Nicholas Ioannou sulla fascia sinistra (foto Roberto Colombo)

Roberto Venturato, allenatore della Spal (foto Roberto Colombo)