Sinigaglia espugnato, successo della Spal con il punteggio di 2-0. Partita da dimenticare per il Como nella 28esima giornata di serie B. Il risultato ha infatti sorriso alla formazione estense.

Una affermazione meritata, quella della compagine ospite, che per tutta la partita ha avuto predominio territoriale contro una squadra azzurra lontana parente di quella propositiva vista in tante occasioni in questa stagione.

I lariani hanno fatto fatica a manovrare, ad arrivare al tiro e soprattutto hanno offerto una prestazione non all’altezza in difesa, con gli spallini che in occasioni delle reti hanno manovrato liberamente senza essere disturbati più di tanto.

Un Como apparso stanco, che probabilmente ha pagato anche per le assenze importanti nella sua rosa, a partire da quelle degli infortunati Alberto Cerri e Filippo Scaglia e dello squalificato Vittorio Parigini.

La prima rete della Spal è stata segnata da Luca Vido al 31′ del primo tempo al termine di una azione nell’area degli azzurri, con i difensori del Como che, come detto, non sono riusciti a contrastare efficacemente i fraseggi dei giocatori ferraresi. La seconda è giunta al 24′ della seconda parte ancora con una azione degli ospiti che la retroguardia azzurra non è riuscita a contrastare. Stoccata finale di Federico Melchiorri, solo davanti al portiere Davie Facchin. Pochi gli spunti da parte dei padroni di casa. Unica conclusione degna di nota, un tiro da lontano di Amato Ciciretti all’11 del secondo tempo, con conclusione parata dal portiere Demba Thiam.

Nella formazione iniziale Giacomo Gattuso, tecnico dei lariani, ha schierato Davide Facchin in porta, Matteo Solini, Davide Bertoncini, Luca Vignali e Nicholas Ioannou in difesa, Alessandro Bellemo e Tommaso Arrigoni a centrocampo, Amato Ciciretti e Alex Blanco a spingere sulle fasce, Ettore Gliozzi e Antonino La Gumina (poi sostituito dal Alessandro Gabrielloni nella seconda parte) in attacco. Nella Spal, allenata da Roberto Venturato, Giuseppe “Pepito” Rossi è partito in panchina (il suo ingresso in campo al 19′ del secondo tempo). Ha arbitrato Matteo Gariglio della sezione di Pinerolo.

March disputato davanti a 2.317 spettatori (incasso complessivo di 31.430 euro).

Le altre gare iniziate alle 14

In contemporanea a Como-Spal sono state giocate Cittadella-Monza (1-2 il finale), Parma-Reggina (1-1) e Pordenone-Pisa (0-1).

La situazione

La classifica di serie B. Lecce e Pisa 52 punti, Brescia 51, Cremonese 50, Monza 48, Benevento 47, Frosinone 44, Cittadella e Ascoli 42, Perugia 41, Reggina 39, Como 36, Ternana e Parma 34, Spal 31, Alessandria 24, Cosenza 23, Vicenza 18, Crotone 15, Pordenone 18

Le gare del weekend. Sabato 5 marzo ore 14: Como-Spal 0-2, Cittadella-Monza 1-2, Parma-Reggina 1-1, Pordenone-Pisa 0-1. Ore 16.15 Cremonese-Brescia. Domenica 6 marzo ore 15.30: Ascoli-Frosinone, Crotone-Alessandria, Perugia-Lecce, Vicenza-Ternana.

Rinviata Cosenza-Benevento a causa dell’alto numero di casi di Covid nella formazione campana.

Una azione del cipriota Nicholas Ioannou sulla fascia sinistra (foto Roberto Colombo)

Roberto Venturato, allenatore della Spal (foto Roberto Colombo)