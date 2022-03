Nel corso del 2021 l’attività del Gruppo di lavoro strategico Cyber sicuro si è concentrata sulla divulgazione della nuova Legge sulla protezione dei dati (nLPD).

Attraverso 4 webinar organizzati con l’obiettivo di presentare la nuova legge a 4 specifici settori (sanitario, economico, formativo e degli Enti pubblici).

Positivo il 2021

Quello stilato per l’anno 2021 da parte del Gruppo di lavoro strategico Cyber sicuro è un bilancio positivo. In particolare in ragione dell’alta adesione di partecipanti riscontrata sia tramite i webinar che in occasione della conferenza tenutasi in presenza il 14 ottobre – intitolata «La nuova Legge federale sulla protezione dei dati (nLPD): genesi, sfide e opportunità».

Cyber sicuro nel 2022

A causa dei sempre più frequenti attacchi informatici ai danni delle amministrazioni pubbliche, nel corso del 2022 le attività si focalizzeranno invece sugli enti locali. L’obiettivo è di illustrare cosa occorre fare per gestire in maniera ottimale la propria sicurezza informatica. Come agire correttamente in caso di attacco, fornendo loro degli strumenti tramite i quali possano valutare il proprio grado di preparazione ad un attacco informatico. Queste tipologie di informazioni verranno pure divulgate a specifici settori in occasione di alcuni webinar.

Anno ricco di sfide

Anche il 2022 si preannuncia quindi un anno ricco di sfide. Il Gruppo Cyber sicuro monitorerà intervenendo dove necessario con delle attività informative e di prevenzione. Si pensi in particolare alla crescente diffusione delle criptovalute. Al sempre costante fenomeno del «phishing». Come pure alla futura mancanza di figure professionali attive nel settore della sicurezza informatica.