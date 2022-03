La nuova tv digitale arriva nelle case degli italiani. Un percorso partito a gennaio, che traghetterà il Paese verso la seconda generazione del digitale terrestre con il passaggio al segnale televisivo DVBT-2. Più servizi e un aumento della qualità audio e video: tutti i canali verranno progressivamente trasmessi in alta definizione con codifica Mpeg4.

EspansioneTV, nell’ambito di questa evoluzione, passa al canale 14 del telecomando e guadagna l’alta definizione.

Un passaggio già avvenuto in molte zone della Lombardia: città di Como, città di Lecco, primo bacino del Lario, Centrolago, Altolario, Valle Intelvi, Bormio, Valtellina, zone di Morbegno e Sondrio. In queste aree citate, chi non riceve più EspansioneTV sul 19, deve semplicemente risintonizzare il televisore. Al termine della procedura troverà il nostro canale sul 14 e in alta definizione. Dall’8 marzo in poi, il passaggio interesserà anche tutta la Pianura Padana.

Per verificare se la tv è compatibile con l’alta definizione, bisogna provare a vedere i canali già disponibili in HD, come RaiUno sul 501. Qualora la tv non fosse compatibile, il telespettatore potrebbe acquistare un decoder o cambiare televisione. Per entrambe le opzioni il Ministero dello Sviluppo Economico ha previsto un bonus.