Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, a causa dei lavori per la realizzazione della galleria, previsti in orario notturno, dalle 22:00 di lunedì 7 alle 5:00 di martedì 8 marzo, chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e Como Centro, verso Lainate.



In alternativa, previsti due itinerari. Per i veicoli leggeri, uscita obbligatoria allo svincolo di Lago di Como. Percorrere via Bellinzona e la SP17, fino a raggiungere lo svincolo di Como Centro. Per i veicoli superiori alle 3,5 tonnellate dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Lago di Como, proseguire su Via Nino Bixio. Quindi procedere lungo viale Innocenzo XI, via Napoleona, via Pasquale Paoli, via Cecilio. A quel punto rientro, sulla A9, allo svincolo di Como Centro.

Le informazioni sui cantieri sono consultabili qui.