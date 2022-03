Conflitto in Ucraina. Villa San Benedetto Menni (Albese con Cassano) in una nota, oltre ad esprimere particolare vicinanza alle comunità vittime del conflitto russo-ucraino, ha fatto sapere che si impegnerà concretamente in sostegno alle popolazioni colpite dalla guerra.



“Villa San Benedetto Menni si impegna all’acquisto di materiale sanitario attraverso i propri canali di approvvigionamento che consegnerà direttamente dall’Associazione Cassago chiama Chernobyl Onlus impegnata da più di trent’anni a Chernigov dove la stessa Associazione ha costruito un Ospedale”.

Chi desidererà sostenere questa iniziativ, può fare una donazione in contanti nella teca posizionata in portineria. Il contributo andrà ad incrementare gli acquisti di materiale sanitario. Inoltre, Villa San Benedetto Menni, proseguendo nella stretta collaborazione con CARISTAS COMO e CROCE ROSSA MONTORFANO, ha accolto le richieste di segnalare le raccolte

fondi direttamente gestite dai loro enti per gli interventi umanitari in Ucraina.