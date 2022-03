Domani inizieranno i lavori via Borgovico vecchia a Como. Un cantiere che terminerà il 31 del mese. Si tratta degli interventi che riguardano la riqualificazione della rete dell’acquedotto e gli allacci di acqua e gas.

La strada sarà chiusa al traffico in maniera temporanea e secondo le fasi del cantiere. Nell’ordinanza di Palazzo Cernezzi sono state individuate tre fasi di lavoro: la prima con la chiusura temporanea della strada nel tratto da viale Tokamachi a via Raschi. La viabilità resta invariata nel tratto tra piazzale Santa Teresa e via Raschi.

La seconda fase di lavori

Una seconda fase con la chiusura temporanea della strada nel tratto dall’intersezione via Recchi/via Borgovico a Via Raschi e l’istituzione del doppio senso di marcia nel tratto di via Borgovico compreso tra le vie Recchi e Raschi e le testate di cantiere. Anche in questo caso resterà invariata la viabilità nel tratto fra piazzale Santa Teresa e via Raschi.

La terza fase dei lavori

Infine l’ultima fase di cantiere che prevede la chiusura temporanea della strada nel tratto compreso tra via Raschi e Piazza Santa Teresa.

Resta il doppio senso di marcia e viene istituito temporaneamente, nel tratto di via Borgovico compreso tra viale Tokamachi e via Raschi, il senso unico di marcia con direzione da via Recchi verso via Raschi.

Per tutta la durata del cantiere resta in vigore il divieto di sosta permanente.

