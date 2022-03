Sorridono le squadre lariane di volley che militano in serie A2. Doppia vittoria per Libertas Cantù (maschile) e Cs Alba Volley Albese (femminile).

Importante successo in chiave salvezza per la Libertas Cantù, che a Casnate con Bernate ha superato per 3-0 il Mondovì. Brianzoli all’ottavo posto in classifica, alla pari con Brescia. Domenica prossima la Libertas è impegnata in trasferta contro il Bergamo, sul campo della formazione che attualmente occupa il secondo posto in classifica.

Bene anche il Cs Alba Volley di Albese, capace di andare a imporsi per 3-0 nella trasferta di Catania. Lariane in quarta posizione nella graduatoria del girone B alla pari con il Montecchio (le venete devono però recuperare una partita). La neopromossa Albese ora attende la conclusione della regular season per conoscere il nome dell’avversaria nei playoff. La stagione è stata comunque di assoluto rilievo per le comasche, alla loro “prima” in serie A2.

La gioia delle ragazze di Albese con Cassano dopo la vittoria di Catania