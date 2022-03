Como Women, stop interno con il San Marino. Non è stata una gran settimana per la formazione cittadina femminile di serie B di calcio.

Mercoledì lo stop per 2-1 con il Brescia nel recupero e “rondinelle” che hanno superato le lariane al primo posto in classifica.

Oggi una nuova sconfitta, con il San Marino appunto, mentre il Brescia ha vinto per 1-0 con il Chievo e si è consolidato in vetta con 5 punti di vantaggio sulle lariane (35 contro 30).

A Ponte Lambro clamoroso il punteggio per la squadra ospite, che ha vinto per 4-2. Prova poco brillante per le ragazze guidate da Sebastian De La Fuente, che ha pagato per i troppi errori difensivi.

Domenica prossima nuova sfida interna, con il recupero con il Cortefranca, formazione bresciana attualmente quinta in classifica.