Migliora la situazione Covid nella Pallacanestro Cantù. La società brianzola ha infatti comunicato che sei elementi (su otto totali) del gruppo-squadra si sono negativizzati. Dopo aver saltato il big-match di campionato di domenica scorsa a Udine per la problematica sanitaria, l’Acqua S.Bernardo è dunque pronta a tornare in campo. I brianzoli sono attesi dalla Final Eight di Coppa Italia. Venerdì alle 20.45 al PalaLeombroni di Chieti per Cantù è in calendario la sfida contro la Tezenis Verona.

Per quanto riguarda il campionato, nel girone Verde di serie A2, dopo le ultime gare giocate, in classifica guidano con 34 punti Udine (20 partite disputate) e Pistoia (21). Cantù è terza a quota 28, ma con tre confronti in meno. Il prossimo impegno dei brianzoli nel torneo di serie A2 sarà mercoledì 16 marzo alle 20.30 nel recupero di Desio contro Pistoia. Domenica 20 alle 18 altro appuntamento sul campo amico, contro Biella.