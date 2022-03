Partono i lavori in via Borgovico vecchia. Questa mattina sono iniziati gli interventi per la riqualificazione della rete dell’acquedotto e gli allacci di acqua e gas. Il cantiere andrà avanti per tutto il mese, fino al 31 marzo.

Partono i lavori in via Borgovico vecchia – Tre fasi di cantiere

Tre le fasi di lavori sulla strada: la prima con la chiusura temporanea di via Borgovico nel tratto da viale Tokamachi a via Raschi e l’istituzione del doppio senso di marcia. La seconda fase di lavori che comporterà la chiusura al traffico di un’altra porzione della strada mentre resta valido ancora il doppio senso di marcia e infine la terza che prevede l’istituzione di senso unico di marcia da via Recchi verso via Raschi.

Per tutta la durata del cantiere resta in vigore il divieto di sosta permanente. Il primo giorno di lavori non ha creato particolari disagi al traffico cittadino.

Rotatoria di Villa Olmo

Intanto a breve si aprirà un nuovo cantiere in città. In questo caso si tratta dei lavori per la nuova rotatoria tra le vie Per Cernobbio e Bellinzona nella zona di Villa Olmo. Prima della Pasqua il Comune punta a realizzare il rondò provvisorio per poi partire con gli interventi definitivi. Si tratta di un’opera molto attesa soprattutto sul fronte della sicurezza stradale visti i numerosi incidenti che si verificano ogni anno all’intersezione viabilistica.

Parcheggi nell’area della Ticosa

Infine questa settimana segna l’avvio dei lavori per la realizzazione del nuovo parcheggio che sorgerà davanti all’edificio della Santarella nella zona dell’ex Ticosa di Como. Il progetto prevede la realizzazione di un centinaio di posti a raso che sorgeranno tra via Sant’Abbondio e l’ex tintostamperia. Il nuovo parcheggio comprenderà la porzione di area a ridosso dell’edificio della Santarella e una fila di posti a raso lungo il muro che delimita l’area della Ticosa.