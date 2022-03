Pediatria del Sant’Anna e Fondazione Mariani insieme per i bambini fragili. Visite, controlli, supporto infermieristico, servizi, progetti e ambulatori dedicati, in 5 anni di collaborazione. La Fondazione dedicata alla neurologia infantile la cui missione è cercare nuove soluzioni per assistere i piccoli pazienti e le loro famiglie, si è fatta sempre più forte. Assistenza, formazione e ricerca sono i settori di intervento.

I numeri

Dal 2017 al 2021 eseguite oltre 3mila visite all’ambulatorio diagnostico, 4mila nell’ambulatorio di follow-up di pazienti con diagnosi di malattia genetica. Più di mille in quello di gastroenterologia e nutrizione del bambino disabile.

Il Centro Fondazione Mariani per il bambino fragile



Nel 2021 il rapporto tra Pediatria e Fondazione si è arricchito con la firma di una convenzione che istituito il Centro Fondazione Mariani per il bambino fragile nella Pediatria di San Fermo. Grazie a un finanziamento complessivo da 150mila euro consentirà lo svolgimento di progetti specifici nell’ambito della neurologia infantile e delle correlate patologie rare dell’infanzia. La targa ufficiale è stata collocata stamattina insieme con tutti i protagonisti impegnati in prima linea. Compreso il campione del mondo 2006, Gianluca Zambrotta, sostenitore dei progetti per i bambini con malattie rare.

I contatti

Per contatti il Centro è raggiungibile per telefono al numero 031/5859710 dalle ore 14 alle ore 15, dal lunedì al venerdì, (in alternativa è possibile anche scrivere alla mail geneticaclinicapediatrica@asst-lariana.it)