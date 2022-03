Correnti fredde dall’Est, neve sui rilievi. Giornata all’insegna delle basse temperature nella provincia di Como e in Lombardia. La causa, come spiega 3BMeteo, correnti fredde orientali che hanno determinato un nuovo aumento della nuvolosità sulla Lombardia. Sui rilievi della nostra provincia (nel Triangolo Lariano, in Valle Intelvi e sui monti ad Ovest del Lario) è sceso anche qualche fiocco di neve. Non sono stati comunque segnalati particolari disagi.

“Il tempo rimarrà sempre in prevalenza soleggiato e asciutto salvo per maggior nuvolosità e qualche fiocco sui rilievi nella giornata di oggi” afferma ancora la pagina dedicata alla Lombardia del sito 3BMeteo. “Non si vede ancora la fine di questo lungo periodo siccitoso. Gelate diffuse anche in pianura in caso di cieli sereni, lieve aumento termico nei valori massimi da metà settimana”.

Dopo questo afflusso di correnti fredde dall’Est domani, mercoledì, ci sarà un miglioramento delle condizioni. “L’aumento della pressione favorisce una giornata in prevalenza stabile e soleggiata. Ancora freddo di notte e al mattino, lieve rialzo termico durante il giorno”. Anche per giovedì il cielo sarà soleggiato, mentre da venerdì e per tutto il weekend è prevista nuvolosità, anche se, specificano le previsioni, non sono previste piogge. Stessa situazione anche per l’inizio della prossima settimana.

