Da oggi Etv sul 14 in HD in tutta la Pianura Padana. È una tappa importante del percorso verso la nuova tv digitale (qui i dettagli). Migliore qualità audio e video, e una maggiore offerta di servizi.

Un passaggio già avvenuto in molte zone della Lombardia come Como, Lecco, Lago di Como, Valle Intelvi e Valtellina, e che da oggi è realtà anche in tutta la Pianura Padana. Quindi, chi non riceve più EspansioneTV sul 19 del digitale terrestre, deve semplicemente risintonizzare il televisore. Al termine della procedura troverà il nostro canale sul 14 e in alta definizione.

Qualora la tv non fosse compatibile con l’alta definizione, il telespettatore potrebbe acquistare un decoder o cambiare televisione. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha previsto un bonus sia per acquistare un decoder, sia per rottamare e cambiare il televisore (clicca qui per i dettagli).