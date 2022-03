Sciopero generale proclamato per l’intera giornata di oggi, 8 marzo, dai sindacati di base in particolare Usb, Cub e Cobas per protestare contro la discriminazione di genere. Sono possibili disagi in tutti i settori pubblici e privati fino alle 21.

Trenord

Il settore più a rischio è quello dei trasporti ferroviari. Trenord ha comunicato infatti che, in concomitanza con lo sciopero generale delle categorie pubbliche e private è stato indetto anche uno sciopero delle rappresentanze sindacali unitarie aziendali.

“I servizi regionale, suburbano, aeroportuale e la lunga percorrenza potranno subire variazioni e/o cancellazioni”, ha fatto sapere la società. Nella fascia pomeridiana viaggeranno i treni, presenti nella lista dei convogli garantiti, con partenza prevista dopo le ore 18. I treni del servizio aeroportuale, in caso di cancellazione saranno sostituiti da un collegamento in autobus a Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per i soli collegamenti aeroportuali, senza fermate intermedie. Autobus anche tra Malpensa e Stabio.

Gli altri settori

L’agitazione coinvolge tutti i settori, compresi uffici pubblici e scuola. Sono dunque possibili disagi legati all’adesione del personale allo sciopero nei diversi comparti.