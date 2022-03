Asilo Sant’Elia di Como, ancora senza un futuro. La struttura di via Alciato, uno dei tesori del Razionalismo lariano, progettato da Giuseppe Terragni, è ancora in attesa di interventi. Lo scorso maggio Soprintendenza e Comune si erano incontrati per fare il punto sul cantiere. Dopo i restauri contestati, i lavori che avrebbero dovuto restituirlo alla città entro la Pasqua dello scorso anno erano rimasti in sospeso. Il cantiere è tuttora bloccato.

Asilo Sant’Elia di Como

“Diverse le ipotesi ad oggi al vaglio dei tecnici comunali – spiega l’assessore ai lavori Pubblici di Como, Pierangelo Gervasoni – Vorremmo evitare interventi spot e dunque a più riprese. Serve un progetto unitario. Stiamo pensando a come poter intercettare i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”.

La spesa è stimata è di oltre un milione e mezzo di euro.

L’asilo di via Alciato è chiuso dal 2019 a causa di un urgente intervento di sostituzione dei controsoffitti. I bambini sono stati trasferiti nel vicino istituto di via Viganò e da allora ancora attendono di far rientro nella struttura.

Al momento dunque restano vaghi i prossimi passaggi da intraprendere e il cantiere all’asilo Sant’Elia resta fermo in attesa di conoscere la data di inizio lavori.