Comune di Campione d’Italia di nuovo a rischio dissesto finanziario. La Corte dei Conti ha bocciato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato dal municipio dell’enclave. Il municipio ora va incontro a un secondo default dopo quello dichiarato nel mese di giugno del 2018.

“Una notizia assolutamente inaspettata, che dovremo valutare nel dettaglio appena avremo le motivazioni”, dice il sindaco di Campione Roberto Canesi. “Il bilancio riequilibrato è già stato approvato dal ministero – aggiunge il primo cittadino – Questa decisione al momento è inspiegabile, aspetto di capire meglio i contenuti del documento”.

Il piano di rientro

Il piano di riequilibrio pluriennale 2021-2029 era stato approvato alla fine del 2021 e inviato per l’esame alla Corte dei Conti. “E’ stata aperta un’istruttoria, ci hanno chiesto alcuni chiarimenti che abbiamo fornito, poi, dopo la relazione nell’adunanza pubblica è arrivata questa decisione inaspettata – spiega Lucia Amato, segretario generale del Comune di Campione – Il piano prevede un percorso di rientro dai debiti rimasti al Comune dal 2018 a oggi, circa 43 milioni di franchi svizzeri. Il piano per tornare all’equilibrio entro il 2029 è stato redatto in modo prudenziale, solo basandosi su entrate certe. Attendiamo di analizzare le motivazioni della Corte dei Conti”.

La bocciatura

La bocciatura potrebbe trasformarsi in un nuovo dissesto. “Analizzeremo il documento per valutare una eventuale impugnazione – dice Canesi – E’ vero che abbiamo ingenti debiti arretrati che abbiamo ereditato, ma per i quali c’è un preciso e documentato progetto di rientro. Un piano che tra l’altro potrebbe essere portato a termine anche più rapidamente con il piano di dismissioni di beni pubblici pronto a partire”.

La ripresa a rischio

A poche settimane dalla riapertura del Casino e dalla speranza di ripartenza, il paese rischia di confrontarsi con una nuova tegola. “Il Comune ha le capacità di far fronte alle spese ed è a mio avviso uno di quelli più in sicurezza per la spesa corrente – conclude il sindaco – Confido di poter chiarire la situazione”.