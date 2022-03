Carenza di medici di base. Interrogazione al ministro della Salute di deputati e senatori della Lombardia sulla grave carenza di medici di medicina generale. Il Carroccio ha previsto anche una mobilitazione nelle piazze della regione domani e domenica. Ai gazebo verrà promossa una raccolta firme per sollecitare una soluzione del problema.

Deputati e senatori chiedono al ministro Roberto Speranza interventi per far fronte alla mancanza di questa figura professionale. In provincia di Como servirebbero quasi cento professionisti in più per garantire un’assistenza ottimale.

“Deputati e senatori lombardi della Lega hanno depositato un’interrogazione al ministro Speranza per sollecitare soluzioni concrete sulla grave carenza di medici di famiglia – sottolinea Eugenio Zoffili, deputato e vice coordinatore regionale della Lega – La Lombardia è la regione che ne ha di meno: 61 ogni 100mila abitanti rispetto ai 74 del Lazio e agli 80 della Puglia. E’ ora di intervenire con provvedimenti urgenti e concreti”.

Gli esponenti della Lega raccoglieranno le firme a sostegno della petizione popolare da inviare poi al ministro Speranza nelle piazze lombarde nel fine settimana. Un’iniziativa contestata dal Movimento5Stelle, con il consigliere regionale Gregorio Mammì. “La Lega governa in Lombardia da oltre vent’anni e ha approvato a dicembre 2021 una riforma del sistema sanitario regionale, che non ha minimamente affrontato il problema relativo alla carenza dei medici di base – attacca il grillino – Abbiamo presentato diverse proposte, tutte bocciate dalla maggioranza. Solo due settimane fa è stata respinta una mia mozione per rispondere a semplici richieste di carattere tecnico-operativo, pervenute dagli stessi medici e volte a semplificarne il lavoro. I problemi si risolvono lavorando, non con la propaganda”.