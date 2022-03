Hockey alle Paralimpiadi, Italia al 5° posto. Si è chiusa questa mattina in Cina l’avventura della squadra azzurra di para ice hockey alle Olimpiadi di Pechino. L’Italia ha terminato al quinto posto, risultando la migliore formazione europea alla rassegna a cinque cerchi. Nell’ultimo match, per la quinta e sesta piazza, gli azzurri si sono imposti 4-3 sulla Repubblica Ceca all’overtime, al termine di una partita intensa e giocata con coraggio da entrambe le formazioni. Nella rosa della squadra tricolore, il portiere lariano Santino Stillitano. Alla guida coach Massimo Da Rin, allenatore dell’Hockey Como.

“Sapevamo di dover affrontare una squadra molto forte come la Repubblica Ceca e abbiamo tirato fuori le energie necessarie”. Sono le parole di Massimo Da Rin al termine del match. “Ci abbiamo creduto fino alla fine e abbiamo portato a casa un quinto posto impensabile alla vigilia. Sono molto orgoglioso di questi ragazzi che hanno messo qualcosa in più: hanno lottato su ogni disco e meritavano questa vittoria. Siamo cresciuti dall’inizio del torneo a oggi ma l’ultima partita non è mai facile da giocare. Sono contento anche per i tanti esordienti a questa Paralimpiade, per i tifosi che abbiamo in Italia, per il presidente del Comitato paralimpico Luca Pancalli e per quello della Federghiaccio Andrea Gios”.

Per Stillitano, classe 1969, era la quarta Paralimpiade. In precedenza con l’Italia aveva concluso settimo a Vancouver, sesto a Sochi, quarto a Pyeongchang e ora a Pechino quinto.