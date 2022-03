Un 70enne sfonda una vetrina con l’auto e resta incastrato nell’abitacolo. Vigili del fuoco al lavoro questa mattina per un incidente stradale verificatosi nelle prime ore del giorno a Como. Verso le 6.15 un uomo alla guida di una utilitaria avrebbe perso il controllo della citycar finendo contro una vetrina in via Rovelli.

70enne sfonda la vetrina e resta incastrato nell’abitacolo

L’uomo, di 70 anni, è rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo della vettura che a causa dell’impatto si è accartocciato. I pompieri tempestivamente arrivati sul posto hanno provveduto a tagliare le lamiere e a estrarre il pensionato. I vigili del fuoco, una volta riusciti a liberare il pensionato lo hanno affidato alle cure degli operatori del soccorso del 118. Gli agenti della polizia locale, arrivati in loco, sono impegnati nella ricostruzione dell’accaduto.

L’uomo trasportato al Sant’Anna

Il 70enne è stato trasferito in ambulanza all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia per le cure e gli accertamenti del caso. L’uomo nello scontro avrebbe riportato alcune ferite e traumi ma le sue condizioni, giudicate con codice di media gravità, non desterebbero preoccupazioni per la sua vita.

