Il furto della 500 d’epoca diventa virale sui social. “Hai rubato la mia 500: restituiscimela”. È l’appello del proprietario di questo piccolo gioiellino, una Fiat 500 d’epoca blu rubata mercoledì pomeriggio.

Il furto dell’utilitaria è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza, e in poche ore ha fatto il giro del web. L’episodio risale a mercoledì, attorno alle 16.45, in via Repubblica a Lurate Caccivio, in provincia di Como.

Le immagini delle telecamere sono molto chiare: si vede un uomo di mezza età passeggiare attorno all’automobile, con fare apparentemente innocuo.

Qualche passo di circostanza, forse per controllare di avere campo libero, poi il ladro procede a passo spedito verso l’utilitaria d’epoca, apre la portiera, mette in moto, accelera e sparisce.

Il tutto, in pochi secondi. Anche perché, una 500 d’epoca, non ha immobilizer o sistemi antifurto, ma purtroppo – specie per chi è del mestiere – si apre e si mette in moto piuttosto facilmente.

Il video ha fatto il giro dei social, e il proprietario chiede innanzitutto al ladro di restituire l’auto, e poi a chi avesse visto la 500 nella zona del furto di ricontattarlo.