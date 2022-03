Visite dei familiari alla Ca’ d’Industria, la ripresa. Gli anziani ospiti delle strutture della Ca’ d’Industria potranno tornare dal 23 marzo prossimo a ricevere le visite dei parenti. Con grande cautela, ma ci sarà spazio anche per abbracci e gesti d’affetto solo sognati negli ultimi due anni.

“Lunghi mesi di distanziamento ci hanno fatto riscoprire l’importanza e la bellezza di un incontro e di un abbraccio – sottolineano i vertici della Ca’ d’Industria – Gesti che forse avevamo dato un po’ per scontati, ma che sono invece essenziali per i nostri ospiti e i loro famigliari ed amici. Abbiamo lavorato per poter tornare a svolgere le visite in presenza all’interno dei nuclei delle nostre strutture anche se in modo programmato e seguendo un rigido protocollo”.

Dal 23 marzo, le visite potranno avvenire nei soggiorni e sarà possibile accedere per breve tempo anche alle stanze degli ospiti. Le visite saranno programmate e potranno essere prenotate al numero 334.6793334 a partire dal 16 marzo. In ciascun nucleo potranno essere effettuati in contemporanea 3 incontri della durata di 30 minuti dal lunedì alla domenica e sarà ammesso 1 solo visitatore per ospite.

I visitatori dovranno avere il green pass rafforzato e indossare la mascherina Ffp2. Dovranno essere rispettate le norme igienico-sanitarie, ma sarà consentito il contatto fisico. Non la consegna diretta all’ospite di oggetti o generi alimentari. Rimarrà attiva la possibilità di visite al vetro e videochiamate per le persone non vaccinate o ai minori di 12 anni.

