Un punto portato a casa per il Como di mister Giacomo Gattuso che a Lignano Sabbiadoro contro il Pordenone è riuscito a recuperare dopo essere andato in svantaggio nel primo tempo, oltretutto con un uomo in meno.



La partenza dei padroni di casa è grintosa. E vanno in vantaggio 16° con Cambiaghi che da destra arriva indisturbato – e forse gli azzurri nella circostanza non sono incolpevoli – fino al limite dell’area e con un rasoterra supera Facchin.

I lariani ci provano, al 33° si crea un’occasione ma Gabrielloni non riesce a concludere. E poco dopo il Pordenone sfiora il raddoppio. Si va negli spogliatoi ancora sull’1-0 per i padroni di casa.

Alla ripresa Gattuso cambia modulo e la formazione ospite diventa più pericolosa. Ma al 75° Ioannou ammonito per proteste pochi secondi dopo riceve un ulteriore cartellino giallo per un fallo. Il nazionale cipriota viene espulso e il Como resta in 10.

Tutto sembra mettersi male per i lariani, contro un formazione, il Pordenone, che era reduce da ben sette sconfitte consecutive.

Il gol del pareggio arrivà però all’80’ con Gabrielloni, pronto ad avventarsi sulla palla dopo una respinta del portiere neroverde su una conclusione di Gliozzi.



Lariani di nuovo in campo martedì 15 marzo allo Stadio Sinigaglia (ore 18.30) contro la Ternana.

Con il pareggio di Pordenone il Como ha riagganciato al 12° posto proprio la Ternana a quota 37 punti. Le due formazioni hanno 12 punti di vantaggio sulla zona playout (Alessandria a quota 25, superato per 3-0 dal Frosinone), e a +14 dalla quartultima, il Cosenza (calabresi sconfitti per 2-0 dalla Ternana).

La situazione

Le gare finora disputate. Parma-Cittadella 1-1, Lecce-Brescia 1-1, Reggina-Perugia 0-1, Ternana-Cosenza 2-0, Benevento-Crotone 3-1, Frosinone-Alessandria 3-0 (ha arbitrato Andrea Colombo di Como), Monza-Lanerossi Vicenza 4-0, Pordenone-Como 1-1, Spal-Ascoli 1-2. Domenica ore 15.30: Pisa-Cremonese

La classifica. Lecce 54 punti, Cremonese 53, Brescia e Pisa 52, Monza 51, Benevento 50, Frosinone 48, Ascoli 46, Perugia 45, Cittadella 43, Reggina 39, Como e Ternana 37, Parma 35, Spal 31, Alessandria 25, Cosenza 23, Lanerossi Vicenza 21, Crotone 16, Pordenone 13