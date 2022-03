Cantù in finale con Udine in Coppa Italia. Nuovo exploit dei brianzoli nella Final Eight in corso a Roseto degli Abruzzi. Dopo aver battuto Verona (80-79) nella sfida dei quarti, i brianzoli hanno concesso il bis in semifinale, imponendosi contro Scafati per 76-82.

Domani, dunque, la finalissima che assegnerà la Coppa Italia di serie A2 2022. Di fronte agli uomini di Marco Sodini quella Udine che attualmente è in testa al girone Verde di A2, davanti a Pistoia e agli stessi canturini. I friulani nella loro sfida di semifinale hanno superato Ravenna per 88-69.

Cantù in finale con Udine in Coppa Italia. Il match che assegnerà il titolo si gioca domani alle 19 a Roseto degli Abruzzi. Grande attesa sia per il titolo, sia per vedere il confronto tra due squadre che si contenderanno il primo posto nel loro gruppo fino al termine della regular season.

Il tabellino della semifinale

Givova Scafati-Acqua S.Bernardo Cantù 76-82

Parziali: 17-18, 25-20; 19-24, 15-20

Scafati: Daniel 6, Parravacini, De Laurentis 1, Ambrosin 6, Clarke 11, Rossato 13, Raucci, Monaldi 18, Cucci 13, Ikangi 8. Allenatore Alessandro Rossi

Cantù: Stefanelli 9, Bryant 11, Nikolic 7, Boev n.e., Da Ros 17, Bucarelli 12, Cusin 3, Bayehe 8, Allen 13, Severini 2. Allenatore Marco Sodini

Arbitri: Ursi, Salustri e Costa