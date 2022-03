Podio per il Canturino in Liguria. Festeggia la formazione femminile Juniores del club brianzolo, che ha iniziato la sua attività nel 2022. Dopo aver inaugurato la stagione con la vittoria a Gossolengo, Francesca Pellegrini (Valcar-Travel & Service) si confermata in splendida forma mettendo in bacheca anche il 2° Trofeo Città di Ceriale. La bergamasca di Capizzone, già tricolore tra le Esordienti del 1° anno nel 2017, si è lasciata alle spalle in uno sprint ristretto la campionessa italiana Eleonora Ciabocco (Ciclismo Insieme) ed Elisa Valtulini. Quest’ultima ha regalato il primo storico podio per il Canturino 1902 in campo femminile.

La cronaca della gara

Dopo una prima parte di gara in cui il gruppo, forte di 98 unità, viaggia compatto. L’unica nota di cronaca è il traguardo volante vinto da Sara Fiorin. A decidere la corsa sono i tre passaggi sulla salita di Peagna. Sul secondo Gran Premio della Montagna, sei atlete fanno la differenza. Oltre alle già citate Pellegrini, Ciabocco e Valtulini, a scandire il passo sono Gaia Segato, Chiara Reghini e Michela De Grandis. Nonostante il forcing della campionessa italiana Ciabocco, che si aggiudica la classifica dei Gran Premi della Montagna, sul rettilineo di arrivo si presentano in sei, con Francesca Pellegrini che esce negli ultimi 100 metri e bissa il successo di Gossolengo.

Il podio a Ceriale di Valtulini, portacolori del Canturino, è giunto a poche ore di distanza di un altro positivo risultato comasco: la marianese Greta Marturano ha infatti terminato al secondo posto nell’ultima tappa e nella classifica generale del Trofeo Ponente in Rosa (QUI l’articolo).