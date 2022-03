Buon inizio in Bulgaria per Stefano Maccoppi. L’ex giocatore del Como dalla scorsa settimana allena il Tsarsko Selo di Sofia, formazione all’ultimo posto nella classifica di serie A, al posto di un altro italiano, Andrea Sassarini, che è stato esonerato. Per Maccoppi un esordio non semplice, visto che affrontava in trasferta il Cska Sofia. E’ la squadra seconda in graduatoria, nonché società più titolata di Bulgaria assieme al Levski. Ma alla fine, con una prestazione grintosa, il Tsarsko Selo è uscito dal campo con uno 0-0 che vale molto, soprattutto per il morale.

“Un gran bel pareggio” detto Maccoppi, soddisfatto per il suo buon inizio in Bulgaria. Ora i biancorossi, che hanno come obiettivo la conquista della salvezza, sono chiamati ad una ulteriore conferma in una gara certo non facile. Sabato prossimo, infatti, il Tsarsko Selo è atteso dalla trasferta con il Ludogorets, compagine che guida il campionato con 8 lunghezze di vantaggio sul Cska e che ha appena battuto il Levski per 2-1. Si gioca alle 14 allo stadio Huvepharma Arena di Razgrad, città a Nord-Est, non lontana dal confine con la Romania.

QUI la pagina di sport del nostro sito con tutti gli gli aggiornamenti su protagonisti e squadre dello sport comasco