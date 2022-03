E’ iniziato il conto alla rovescia per la riapertura della Statale Regina a Colonno. Comune nel quale da fine novembre il traffico è interrotto a causa dei lavori per la realizzazione della variante della Tremezzina.

La viabilità sarà ripristinata il prossimo 29 marzo in tempo per la ripartenza della stagione turistica. Al momento il cronoprogramma è rispettato fa sapere Anas nel dare l’aggiornamento a 104 giorni dall’inizio dei lavori sulla trafficata arteria.

L’aggiornamento dal cantiere

Gli ultimi interventi. Sul muro di contenimento lato lago, necessario all’allargamento della strada, è stata ultimata la realizzazione della soletta a sbalzo.

È in corso di ultimazione anche la realizzazione della paratia in micropali alla base del muro di contenimento del cimitero di Colonno. Completata la ricostruzione dell’opera idraulica, di attraversamento alla statale, all’ingresso del cimitero stesso.

Sono inoltre in corso di esecuzione i riposizionamenti definitivi dei sottoservizi (rete elettrica, telefonica, idrica e gas).

Infine, in corrispondenza del futuro imbocco Sud della Variante (galleria principale e galleria di servizio), proseguono gli scavi di sbancamento e sono in via di completamento le attività di messa in sicurezza del versante sopra il portale d’imbocco.

Vanno avanti gli scavi di sbancamento e le opere di rafforzamento della parete rocciosa anche in corrispondenza dell’imbocco Nord della galleria dello svincolo di Colonno.