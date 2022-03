“Virtuosismo pianistico” di Roberto Cappello. Appuntamento in presenza, venerdì 18 marzo alle ore 18 nell’Aula Magna di via Ravasi a Varese. Il “Virtuosismo pianistico” di Roberto Cappello, porta la «Suite española» di Albeniz, «La Valse» di Ravel e la «Rhapsody in Blue» il capolavoro di Georges Gershwin.

La XXI stagione concertistica dell’Università dell’Insubria torna in presenza, venerdì 18 marzo alle ore 18, nell’Aula Magna di via Ravasi 2 a Varese, L’ingresso è libero, con distanziamento e obbligo di Super Green Pass. Con all’attivo più di 2000 concerti in tutto il mondo, vincitore del prestigioso Premio Busoni di Bolzano, ospite regolare delle maggiori istituzioni concertistiche italiane (Teatro alla Scala, Santa Cecilia) ed estere, Cappello offre un viaggio tra le celebri pagine spagnole (la «Suite española» di Albeniz) e francesi («La Valse» di Ravel) fino alla «Rhapsody in Blue» di Georges Gershwin.

Gli altri concerti

Oltre a “Virtuosismo pianistico” di Roberto Cappello, il cartellone della stagione diretta dal maestro Corrado Greco prosegue con altri tre concerti: Quartetto Libertango con un «Omaggio ad Astor Piazzolla» l’8 aprile, il trio Luisa Sello, Claude Hauri e Corrado Greco il 13 maggio; pianoforte a quattro mani con Sandra Landini e Francesca Amato il 10 giugno.

Leggi anche “Como città creativa Unesco, prima plenaria e designazione della consulta”