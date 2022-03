Auto danneggiate a Como. Almeno cinque le auto prese di mira, questa notte, tra via Benzi, Viale Innocenzo e via Barelli dove per altro, il fenomeno non è nuovo. La dinamica sembrerebbe la stesse per tutte le vetture coinvolte nel raid notturno. Vetro laterale spaccato e portaoggetti aperto, forse nel tentativo di rubare qualcosa all’interno. Le auto danneggiate sono tutte con targa recente e quindi relativamente nuove. I residenti, alcuni anche coinvolti nel danneggiamento, lamentano che non è la prima volta, che le vie sono spesso molto buie e non adeguatamente controllate.