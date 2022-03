Infortunio sul lavoro nella tarda mattinata di oggi in un’azienda di Bulgarograsso. Due gli operai feriti, entrambi trasportati in ospedale. Secondo i primi accertamenti, i due, 50 e 55 anni, stavano lavorando all’interno di un cestello sollevato su un muletto. All’improvviso, per cause ancora da chiarire il cestello si sarebbe rovesciato, cadendo a terra da un’altezza di circa 2,5 metri.

Per i soccorsi sono intervenute due ambulanze e l’automedica. Uno degli operai ha riportato un trauma cranico ed è stato trasportato al Sant’Anna. L’altro è stato portato a Varese per un trauma toracico. Fortunatamente non sono in pericolo di vita.

La dinamica dell’incidente è al vaglio dei carabinieri della compagnia di Cantù. Allertati anche i vigili del fuoco e i tecnici dell’Ats Insubria.