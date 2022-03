Khalid con la maglia del Como nell’ultimo video. Piacevole sorpresa per i tifosi della squadra lariana appassionati di musica. Il popolare cantautore statunitense indossa infatti la divisa del club lariano nel suo ultimo video “The last call”. Una canzone in cui ripercorre i principali temi affrontati nella sua carriera e auspica di vivere presto una storia d’amore. Nella seconda parte del video Khalid veste appunto la maglia della squadra lariana, nella versione 2021-2022, con un disegno che si richiama a quella degli anni ’80 in serie A.

Una operazione di marketing, ma allo stesso tempo un nuovo modo per far parlare di Como negli Stati Uniti. In America, si sa, il nostro lago è amato ed è molto popolare. Lo può testimoniare George Clooney, che nella sua villa a Laglio ha anche invitato l’ex presidente Barack Obama.

Khalid è sulla cresta dell’onda da oltre un decennio e le sua canzoni sono salite ai posti più alti della classifiche negli stessi Usa, in Canada, in Australia e nel Regno Unito. Candidati ai premi più importanti musicali, tre anni fa è stato inserito dalla rivista Tome tra le 100 persone più influenti al mondo. Tra le sue collaborazioni, quelle con Pink. Alicia Keys e Ed Sheeran.