Occupazione del suolo pubblico, appello al Comune: “Agevolazioni anche per il 2022”. Commercianti, baristi e ristoratori di Como chiedono all’amministrazione di mantenere inalterato il costo del suolo pubblico anche per l’anno 2022.

A sottoscrivere il documento – protocollato questa mattina in Comune – sono state una trentina di attività del capoluogo lariano. La situazione pandemica ancora in atto e il caro bollette hanno spinto dunque gli esercenti a chiedere aiuto al Comune anche per quest’anno.

Occupazione del suolo pubblico, l’appello dei commercianti

“I commercianti di Como città preoccupati sia della situazione pandemica che non garantisce una ripresa costante, turisti assenti e città vuota – si legge nel documento inviato a Palazzo Cernezzi – sia dalle difficoltà contingenti per l’aumento dell’energia elettrica e del costo dei prodotti” chiedono una proroga della delibera sull’utilizzo del suolo pubblico.

Proprio per far fronte alla situazione di emergenza e alle difficoltà registrate dalle attività economiche, l’amministrazione, in piena pandemia, aveva messo in campo proroghe e agevolazioni.

“In questo modo – si legge ancora nel documento – si potrebbe continuare a operare con serenità soddisfacendo le esigenze dei clienti che vogliono sedere all’esterno dei locali e inoltre si affronterebbero le nuove norme riorganizzando al meglio l’attività e risparmiando costi suppletivi importanti”.

Infine le attività del centro cittadino invitano le associazioni di categoria a sostenere le loro richieste.