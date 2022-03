Incendio di una catasta di legna, vigili del fuoco in azione. L’intervento questa mattina verso le 10 a Colverde, in via Roccolo. I pompieri del comando di Como sono arrivati sul posto con tre squadre per spegnere le fiamme. Non sono stati segnalati feriti: sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica dell’innesco.