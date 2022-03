Da Lomazzo parte una rete di innovazione che si estende in tutta Italia e varca i confini nazionali.

Nasce C.NEXT Spa, la nuova società che si prenderà carico di sviluppare sul territorio nazionale e internazionale un network di poli di innovazione per mettere a sistema la NExT innovation. Il modello di trasferimento tecnologico da impresa a impresa nato a ComoNExT, l’innovation hub che ospita 140 imprese innovative.

Fondatore della newco è Como Venture, al quale in questa prima fase si sono uniti altri soci e investitori privati, in occasione dell’aumento di capitale di 8 milioni di euro.

Costituita come società Benefit e startup innovativa, C.NEXT si rivolge da un lato ai territori, per lo sviluppo di progetti di rigenerazione urbana attraverso l’innovazione. Dall’altro alle imprese, per stimolarle e accompagnarle nei loro percorsi di trasformazione digitale ed energetica. C.NExT si propone dunque di diventare lo snodo strategico e operativo per oltre 1.000 imprese innovative (tra startup e aziende più mature) e di coinvolgere oltre 15.000 lavoratori attraverso un sistema di 11 poli dell’innovazione sul territorio nazionale più uno oltreconfine.

Presidente e amministratore delegato: “Orgogliosi di questa evoluzione”



“La nascita di C.NEXT costituisce la naturale evoluzione dell’innovation hub comasco”. Ha detto l’amministratore delegato di C.NEXT, Stefano Soliano – fattore determinante nel percorso di sviluppo di ComoNExT è stato quello di condividere e valorizzare le competenze presenti all’interno dell’hub e sul territorio definendo un modello originale, la NExT innovation. Questo modello diventa ora il fondamento su cui costruire un sistema nazionale dell’innovazione”.

“Siamo orgogliosi di poter guidare questa evoluzione dell’esperienza comasca proponendo un modello di business che si è rivelato performante”. Sono le parole di Maurizio Traglio, presidente di C.NEXT che ringrazia nuovi investitori e soci in particolare Camera di Commercio di Como-Lecco e Fondazione Cariplo.