Nuovo parcheggio in Santarella. Area ex Ticosa di Como, sono partiti gli attesi lavori per la realizzazione del nuovo parcheggio in città ma il rischio caos sul fronte viabilistico è concreto.

Nuovo parcheggio in Santarella

Il progetto infatti prevede come unica via di entrata e di uscita dal posteggio l’accesso di via Sant’Abbondio. Una zona molto frequentata dagli utenti perché servita da diversi locali pubblici, sede dell’Università e della Basilica di Sant’Abbondio e utilizzata da quanti devono recarsi al cimitero cittadino. Inoltre sulla via è presente un semaforo che già ad oggi crea code e rallentamenti oltretutto nelle vicinanze dell’incrocio tra viale Roosevelt, via Gramsci e via Sant’Abbondio considerato di difficile interpretazione.

Il Comune non ha previsto nessuna possibile alternativa al progetto del futuro posteggio. In totale saranno realizzati 93 posti auto a raso, compresi quelli per disabili, nell’area che si trova tra l’edificio della Santarella e via Sant’Abbondio.

Sembra inevitabile che – soprattutto all’uscita delle auto dal parcheggio – possano crearsi traffico e code. A lanciare l’allarme è Mario Lavatelli, presidente dell’Associazione Civica Utenti della strada di Como: “Potrebbero crearsi disagi alla circolazione se l’unico sbocco previsto per il parcheggio è unicamente quello in via Sant’Abbondio – spiega – Inoltre occorre ricordare che nelle vicinanze si trova un incrocio pericoloso la cui unica alternativa sarà possibile quando l’area dell’ex Ticosa sarà riqualificata. In quel caso – aggiunge Lavatelli – dovrà essere ripensato completamente l’assetto viabilistico della zona, con la creazione di rotatorie ad esempio”.

La replica dell’assessore

A replicare è l’assessore ai lavori Pubblici di Como, Pierangelo Gervasoni: “Non si verificherà nessun problema alla viabilità della zona con il nuovo posteggio – dice l’assessore – In fase di progetto abbiamo fatto diverse valutazione sull’impatto che avrebbe potuto avere. Inoltre non dimentichiamo che prima nella stessa area era presente un posteggio da oltre 250 posti auto sempre con uscita ed entrata in via Sant’Abbondio e non ricordo particolari disagi alla viabilità”. Infine dal Comune fanno sapere che all’uscita del posteggio saranno posizionati dei cartelli con le indicazioni stradali. Cartelli che secondo l’amministrazione dovrebbero evitare il caos che sembra però già annunciato.

