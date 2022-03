Jet precipitato nel Lecchese, saranno più inchieste ad accertare le cause dell’incidente.

Ieri poco prima di mezzogiorno a circa 2.600 metri di quota il jet militare – un modello M-346 di Leonardo – è precipitato sul monte Legnone, nel Lecchese. I due piloti si sono paracadutati prima dell’incidente, ripresi anche da video amatoriali, sono arrivati a terra dopo essersi proiettati fuori dal velivolo. Uno purtroppo è morto. Si tratta di un collaudatore di nazionalità inglese.

L’altro pilota, italiano di 53 anni, è stato recuperato dai soccorritori e trasportato in ospedale. Non sarebbe in pericolo di vita. Originario della provincia di Verona e residente nel Torineese, è un ex pilota istruttore dell’Aeronautica militare italiana ed è considerato un “Top gun” di livello mondiale.

Da quanto emerso, l’equipaggio, una volta constatati i guai tecnici, avrebbe diretto il jet verso le montagne per evitare di cadere su centri abitati. Ingente la mobilitazione dei soccorsi sul luogo dell’incidente: mezzi del 118, compresi due elicotteri, Soccorso Alpino, vigili del fuoco e forze dell’ordine.

Ora si cerca di fare luce su quanto accaduto. Saranno più inchieste a cercare di chiarire le cause dell’incidente del jet precipato sul Monte Legnone, territorialmente di competenza della Procura di Lecco, ma che chiama in causa organi a più livelli. Verrà a breve nominata una commissione dall’Ispettorato della Sicurezza del volo dell’Aeronautica militare, per dare supporto investigativo.

