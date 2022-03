Evasione dai domiciliari, arrestato dalla polizia. Era da poco passata la mezzanotte quando i poliziotti della squadra volante della questura di Como sono intervenuti dopo la segnalazione di un uomo in stato confusionale in via Canturina a Como. La descrizione fornita ha permesso di individuare la persona poco dopo in piazza Tricolore ad Albate.

Gli agenti hanno riconosciuto un 54enne già noto alle forze dell’ordine che in questa fase doveva trovarsi ai domiciliari per maltrattamenti in famiglia. L’uomo era stato arrestato alla fine di febbraio ed è stato fermato nuovamente per evasione. Dopo la convalida sono chiesti i termini a difesa. Udienza fissata per il 28 aprile. Intanto il 54enne è tornato ai domiciliari.