È stato approvato, dalla Provincia di Como il progetto di fattibilità tecnico – economica per il 1° lotto della variante di Olgiate Comasco. “Con questo atto possiamo dire che prende finalmente ufficialmente il via l’iter per la realizzazione della Variante alla SS 342 Briantea” ha commentato il presidente Fiorenzo Bongiasca.

Il progetto, da 9.150.000 euro, prevede la realizzazione di un tratto in variante, tra la rotatoria esistente tra via Repubblica e via Marconi (SP n. 23) a sud dell’abitato di Olgiate Comasco di 1,2 chilometri di lunghezza e un tratto di riqualifica ed ammodernamento della strada esistente, tra la nuova rotatoria in progetto di via Marconi e la rotatoria esistente via Marconi/via Milano per una lunghezza di 200 metri.

“L’opera porterà innanzitutto a sgravare dal traffico le aree urbanizzate comunali. E notevoli saranno i benefici sulla popolazione residente legati all’abbattimento degli impatti ambientali in termini di inquinamento acustico ed atmosferico, oltre alla riduzione dell’incidentalità con conseguente evidente miglioramento della qualità della vita” ha spiegato Simone Moretti, sindaco di Olgiate Comasco.