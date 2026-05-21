I treni verso le mete turistiche lombarde: i laghi le destinazioni preferite dai viaggiatori

Il treno è sempre più usato come mezzo per spostarsi nel tempo libero, tanto da essere considerato una leva sostenibile per la crescita del turismo. Nei primi mesi del 2026 già 3,3 milioni di passeggeri hanno scelto i treni di Trenord nel weekend e nei festivi verso destinazioni turistiche in regione e appena fuori confine: è il 6% in più rispetto allo stesso periodo del 2025. E 27mila persone hanno optato per le “Gite in treno”, proposte per il tempo libero. Di queste, oltre 24mila hanno optato per gli itinerari treno+esperienza. Le destinazioni preferite risultano i laghi, dal Lario al Ceresio, dal Garda al Maggiore al Lago d’Iseo, per 17mila ticket venduti.

Nel 2025, oltre 11 milioni di passeggeri hanno raggiunto con Trenord nel weekend e nei mesi estivi le destinazioni turistiche, e le “Gite in treno” hanno raggiunto il dato record di 124mila pacchetti venduti.

Per migliorare l’esperienza di viaggio, Trenord ha rinnovato la flotta delle linee dirette verso le principali destinazioni turistiche. Oggi sulle direttrici che raggiungono i laghi, i grandi parchi divertimento, le città d’arte circolano i nuovi treni Caravaggio, Donizetti, Colleoni.

Visto il successo dell’iniziativa, anche per il 2026 Trenord ha riproposto i viaggi dei treni storici: fra aprile e novembre, sono previste 12 corse da Milano Cadorna verso Como Lago, Laveno Mombello Lago, Novara e Asso a bordo di un convoglio restaurato nel biennio 2021-2022.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito di Trenord, alla pagina dedicata trenord.it/giteintreno.