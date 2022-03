Intervento della polizia a Como in una pizzeria di via Varesina per la segnalazione di un cliente che non voleva pagare panino e bibita appena consumati. Il giovane, un algerino 20enne irregolare in Italia si rifiutava di saldare il conto. E’ stato portato in questura e denunciato per la violazione delle norme sull’immigrazione.

Al giovane è stato notificato un provvedimento di espulsione.

Il titolare della pizzeria non ha invece voluto presentare denuncia per il conto non pagato.