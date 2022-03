Como in trasferta a Perugia domani per la dodicesima giornata del girone di ritorno del campionato di serie B. La squadra di mister Giacomo Gattuso scenderà in campo alle 14 e dovrà fare i conti con numerose assenze.

I padroni di casa hanno attualmente 46 punti, i lariani 38.



Mister Gattuso dovrà attendere fino all’ultimo momento per definire la formazione, in base alle condizioni dei giocatori in forse per la situazione fisica.