La Pallacanestro Cantù affronterà domani al “PalaBancoDesio”, alle ore 18, la Pallacanestro Biella. Per Cantù sarà la quinta partita in appena dieci giorni. Un tour de force che proseguirà poi mercoledì prossimo, nuovamente in casa, con il recupero del match contro l’Assigeco Piacenza. Quella con la squadra piemontese sarà la seconda di tre partite casalinghe consecutive per la formazione allenata da coach Marco Sodini. Nella gara di andata, disputata al “Biella Forum” il 5 dicembre scorso, a vincere fu Cantù, che, con un guizzo nel finale, riuscì a fare sua una partita molto tirata, terminata 75-77.

L’Edilnol ha iniziato il 2022 disputando un totale di 9 partite, 4 di queste vinte, 5 perse; la compagine guidata in panchina da coach Andrea Zanchi è reduce da due sconfitte consecutive, l’ultima in ordine di tempo arrivata contro la già citata Assigeco, che la S.Bernardo sfiderà il prossimo 23 marzo. Al “PalaBanca” di Piacenza, campo dove nel girone di andata uscì sconfitta anche Cantù, i biellesi sono incappati in un ko con diciannove lunghezze di scarto; 76-57 il risultato finale.

Le parole di coach Sodini

«Il match di domani è una di quelli che presenta mille insidie. Innanzitutto, noi arriviamo da un periodo post covid in cui, però, siamo stati capaci di giocare tre partite e mezzo contro avversarie di alto livello, riuscendo a vincerne addirittura tre. Ciononostante, affronteremo un’altra partita, la quinta, ancora con problematiche fisiche che sono una conseguenza diretta del Covid e del numero importante di partite giocate in pochi giorni». Sono le parole del tecnico canturino, Marco Sodini.