Caro carburanti, dovrebbe scattare a partire da martedì 22 marzo la riduzione di 25 centesimi al litro delle accise su benzina e gasolio deciso dal Governo nell’ambito del cosiddetto Decreto Energia. Lo sconto dovrebbe restare in vigore fino alla fine del mese di aprile.



La richiesta di intervento

L’impennata dei prezzi del carburante sta mettendo in difficoltà chiunque debba fare rifornimento ma anche gli stessi gestori. “Di questo passo non avranno più la forza di tenere aperto”, aveva dichiarato nei giorni scorsi Daniela Maroni, presidente dei benzinai Figisc Confcommercio di Como e vicepresidente nazionale della categoria.

“Servono interventi urgenti a tutela di tutti – aveva detto – La situazione sta precipitando, i gestori non hanno più economicità. Il Governo deve intervenire almeno sulle accise”.



Le misure

Il decreto legge varato dal Governo prevede tra i provvedimenti la riduzione delle accise sulla benzina e sul gasolio utilizzati come carburante per autotrazione di 25 centesimi di euro al litro fino a fine aprile 2022.

Il decreto dovrebbe essere pubblicato domani in Gazzetta Ufficiale ed entrare quindi in vigore martedì.