Relax sul Lario per Elettra Lamborghini. Ritorno sulle rive del lago di Como per Elettra Lamborghini, cantante, influencer oltre che ereditiera della famiglia che ha dato vita ad uno tra i più popolari marchi mondiali di vetture sportive.

Proprio da queste parti, il 26 settembre del 2020, Elettra Lamborghini si era sposata con il Dj e produttore olandese Afrojack. Teatro della cerimonia, ovviamente molto “social”, era stata Villa Balbiano a Tremezzina. La stessa dimora che pochi mesi dopo sarebbe stata utilizzata per le riprese del film “House of Gucci” con, tra gli altri, Lady Gaga, Jared Leto, Adam Driver, Jeremy Irons e Al Pacino. La stessa cantante nel corso degli anni aveva pubblicato immagini di sue escursioni lariane e di soggiorni in resort esclusivi. Elettra Lamborghini può dunque essere considerata a pieno titolo una habitué del Comasco.

Sulla sua pagina Instagram, in questa circostanza, Elettra Lamborghini ha pubblicato una lunga serie di foto in relax in un albergo in città, e, tra le storie, non è mancata anche una bella panoramica di Como e del primo bacino. Tra gli scatti, anche uno a bordo piscina, oltre ad una serie di foto con il suo cane. Con lei, in alcune immagini, la giornalista e influencer Ludovica Pagani.