Esordio stagionale esaltante per il Pool Cantù-Gb Junior Team di ciclismo.

Nella gara Juniores di Cesano Maderno (prima Coppa Primavera), disputata oggi e conclusa con uno sprint di gruppo, i portacolori del sodalizio canturino hanno infatti conquistato il primo posto con Matteo Fiorin, il quarto con Stefano Minuta ed il quinto con Dario Belletta. Nono piazzamento, invece, per Alessandro Perracchione dell’Energy Team di Albese con Cassano.

La corsa è stata disputata su un circuito interamente pianeggiante. Al via 189 atleti. Il gruppo si è mantenuto compatto per quasi tutta la durata della gara. L’unica azione è stata una fuga di sette atleti che comprendeva Belletta. L’atleta del sodalizio brianzolo è stato però vittima di un incidente meccanico che lo ha costretto ad un inseguimento per rientrare sul gruppo. A quel punto il forte atleta si è messo a disposizione dei compagni per lo sprint finale. Una volta che, come detto, ha visto protagonisti i ragazzi del Pool Cantù-Gb Junior Team. Alla fine è stata festa alle premiazioni della gara che segnava il ritorno del sodalizio biancoazzurro al ciclismo su strada.

Esordio stagionale esaltante dunque per la formazione brianzola. Nella classifica finale si è dunque imposto Matteo Fiorin, che ha preceduto, sul podio, Mirko Fontana (team Fratelli Giorgi) e Luca Rinaldi (Romanese). Quarta e quinta piazza per i già citati Stefano Minuta e Dario Belletta. Sesta piazza per Angelo Monister (Giorgi) seguito da Simone Gualdi (Cene), Andrea Cocca (Otelli), Alessandro Perracchione (Energy Team) e Myles Corey Porcelli (Biringhello).

