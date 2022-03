L’aggiornamento sul contagio oltreconfine. In 72 ore, 2.419 nuovi positivi al Covid in Ticino. L’Ufficio del medico cantonale ha comunicato i dati relativi alla pandemia dell’ultimo fine settimana. Sono oltre 2.400 i casi in più nel cantone svizzero di lingua italiana; nello stesso lasso di tempo non sono stati segnalati decessi causati dal coronavirus. Le vittime da inizio pandemia restano così stabili a 1.144.

Per quanto riguarda la situazione negli ospedali del cantone, sono 132 i malati ricoverati nei reparti ordinari. In terapia intensiva si trovano invece 9 pazienti. La situazione nelle strutture ospedaliere resta dunque ancora lontana da ogni situazione di criticità legata ai ricoveri Covid.

In Canton Ticino prosegue la campagna vaccinale, la percentuale di persone con vaccinazione completa è del 72,3%, quella con vaccinazione di richiami è del 46,1%. Quest’ultima per la fascia d’età over 65 sale al 78,8%

Come funziona un vaccino a RNA messaggero

Si tratta di una nuova tecnologia del tutto innovativa. Un vaccino a RNA messagero (mRNA) -si legge sulla pagina web dell’Ufficio del medico cantonale– contiene la “ricetta” per creare le proteine che aiutano il virus SARS-CoV-2 a infettare l’organismo, come la proteina spike. Quindi, in laboratorio sono stati prodotti dei piccoli segmenti di RNA che, catturati dalle nostre cellule, avviano la produzione della proteina spike. Questa proteina prodotta nel nostro corpo è sufficiente a stimolare la produzione di anticorpi. Da sola, cioè senza il resto del virus, la proteina spike è innocua, ma mette in allarme il sistema immunitario e lo induce a produrre anticorpi. In questo modo, se una persona vaccinata dovesse “incontrare” il virus SARS-Cov-2, i suoi anticorpi riconosceranno la spike del virus e dunque il sistema immunitario riconoscerà e attaccherà il coronavirus prima che provochi l’infezione.