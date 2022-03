Caro carburante. “Stando vicini al confine conviene, il prezzo però si è alzato anche in Svizzera” commenta una cittadina italiana arrivata in Svizzera per fare benzina.

Aspettando che in Italia il prezzo del carburante scenda, i pendolari del pieno tornano in Svizzera. Anche servendosi ai distributori oltreconfine però, il risparmio è modesto perché la differenza di costo di benzina e diesel è comunque risicata. Nei distributori comaschi, il costo del carburante ha da settimane superato la soglia dei due euro. In Svizzera, tra la dogana di Chiasso e quella di Maslianico, il prezzo della benzina oscilla invece tra 1,99 e 1,95 euro al litro. Per quanto riguarda il diesel, la differenza con l’Italia si assottiglia e il prezzo rimane sopra i due euro.



Per alleggerire cittadini e imprese dal peso del caro carburante, il Governo ha deciso un taglio del prezzo della benzina e del gasolio alla pompa di 25 centesimi. Una sforbiciata di costi che però, potrebbe durare un solo mese.