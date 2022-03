Largo successo di Cantù contro Biella. La sfida giocata ieri al PalaDesio ha visto la netta vittoria della formazione brianzola. Alla fine il tabellone segnava 95-72 a favore della squadra allenata da coach Marco Sodini, che ha scavato il solco nella terza frazione. I parziali del match sono stati 25-22, 25-16, 27-9 e 18-25. Si tratta della quinta affermazione consecutiva per l’Acqua S.Bernardo che ha praticamente ipotecato la partecipazione ai playoff per la serie A. I migliori marcatori in questo largo successo di Cantù sono stati Trevon Allen (21 punti), Francesco Stefanelli (14) e Zack Bryant (13).

Prossimo impegno dei brianzoli, mercoledì sera sempre a Desio contro l’Assigeco Piacenza (inizio alle 20.30). Nell’occasione, con alcuni protagonisti dell’epoca, sarà celebrato il quarantesimo anniversario della vittoria in Coppa Campioni del 1982. Tra gli ospiti, l’allenatore di quella squadra, coach Valerio Bianchini, il capitano Pierluigi Marzorati, Giuseppe “Beppe” Bosa e Antonello Riva.

Le parole di Sodini

«Molte cose positive in questo match. La più bella, senz’altro, è che oggi c’è stato più pubblico rispetto alla volta scorsa e questa è sempre la cosa più importante» ha spiegato il tecnico dei brianzoli. «Abbiamo ugualmente giocato la gara con attenzione; siamo stati soltanto ingenui nel primo tempo a non concretizzare 3 o 4 tiri aperti, che abbiamo sbagliato e che ci avrebbero permesso di chiudere almeno a 62 punti, forse anche 65. Poi, però, lo sviluppo del gioco che abbiamo avuto mi ha permesso di dare spazio a tutti». La fase post-Covid non rimane comunque semplice. «Adesso avremmo bisogno di recuperare la condizione giocando, anche perché non è possibile allenarci granché, essendoci così poco tempo a disposizione tra una partita e l’altra. Dovremo quindi essere proiettati sul recupero di brillantezza ed equilibrio, tenendo ben presenti i paletti tecnici che stiamo mettendo. Dunque, dobbiamo migliorare le spaziature e prendere fiducia».

La situazione

I risultati della 23esima giornata.

Bakery Piacenza-Infodrive Capo d’Orlando 90-74

2B Control Trapani-Ucc Assigeco Piacenza 82-77

Novipiù JB Monferrato-Urania Milano 70-61

Giorgio Tesi Group Pistoia-Reale Mutua Torino 70-69

Staff Mantova-Apu Old Wild West Udine 70-79

Agribertocchi Orzinuovi-Gruppo Mascio Treviglio 78-91

Acqua S.Bernardo Cantù-Edilnol Biella 95-72

La classifica

Apu Old Wild West Udine 36 punti (18 vittorie, 3 sconfitte)

Giorgio Tesi Group Pistoia 36 (18-5)

Acqua S.Bernardo Cantù 32 (16-4)

Gruppo Mascio Treviglio 28 (14-9)

Novipiù JB Monferrato 26 (13-8)

Reale Mutua Torino 26 (13-10)

Ucc Assigeco Piacenza 22 (11-11)

2B Control Trapani 22 (11-11)

Staff Mantova 20 (10-12)

Urania Milano 18 (9-13)

Bakery Piacenza 16 (8-15)

Infodrive Capo d’Orlando 12 (6-16)

Edilnol Biella 12 (6-16)

Agribertocchi Orzinuovi 2 (1-21)

